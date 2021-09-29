В Улан-Удэ пенсионерка стала жертвой лже-одноклассницы

Горожанка лишилась 60 тысяч рублей





Вечером 27 сентября в полицию Улан-Удэ обратилась 63-летняя горожанка. Пенсионерка рассказала, что с ее банковского счета похищено более 60 тысяч рублей.

Следователи установили, что в популярной социальной сети женщине пришло сообщение от якобы одноклассницы. В переписке собеседница сообщила улан-удэнке о том, что она может получить компенсацию на реабилитацию после перенесенного заболевания.Ничего не подозревающая пенсионерка сообщила собеседнице свой номер телефона, думая, что общается с одноклассницей. Затем ей поступило указание написать номер своей банковской карты и CVC-код на обороте. Пенсионерка отправила данные, а спустя несколько минут произошло хищение денег с ее счета.Как выяснили оперативники, что сообщения пенсионерке были отправлены с поддельной страницы-двойника.«По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»