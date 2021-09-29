В Бурятии сбили 16-летнего подростка

Пострадавший госпитализирован в больницу



ДТП произошло вечером 28 сентября на ул. Старчака в Кяхте. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 38-летний мужчина за рулем автомобиля «Хонда Фит» сбил 16-летнего подростка, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Фото: «Номер один» Фото: «Номер один»

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