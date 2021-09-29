В Бурятии продолжаются поиски двух сборщиков дикоросов

К работам привлекли спасателей



В лесах Бичурского района



Вчера спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы, в числе прочих привлечённых к поискам, обследовали 5 км ² лесного массива, а также 45 км проселочной лесной дороги на квадроцикле. Поисковые работы результатов не дали и продолжаются сегодня.



Фото: pixabay.com

В лесах Бичурского района продолжают искать двух сборщиков дикоросов. К поискам привлечены спасатели, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.Вчера спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы, в числе прочих привлечённых к поискам, обследовали 5 км ² лесного массива, а также 45 км проселочной лесной дороги на квадроцикле. Поисковые работы результатов не дали и продолжаются сегодня.Фото: pixabay.com

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