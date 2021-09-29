В Бурятии годовалый малыш утонул в ведре с водой

Мальчик лишь на несколько минут остался без присмотра бабушки



Днем 26 сентября в одном из домов в селе Хоринск погиб годовалый малыш. Проверкой происшествия уже занялся Следственный комитет Бурятии.

Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, за несколько дней до происшествия мать передала ребенка на попечение бабушки и уехала на заработки. Днем 26 сентября бабушка оставила внука одного в комнате, загородила выход креслом и вышла в огород. Спустя несколько минут она вернулась домой и обнаружила малыша на кухне. Его голова и верхняя часть тела были погружены в ведро с водой, стоявшее на полу. Оставшись без присмотра, мальчик пробрался сквозь оставленный бабушкой заслон на кухню, где приблизился к ведру и перевалился через его край. Оказавшись головой в воде, ребенок не смог выбраться и погиб. Женщина сразу извлекла малыша из емкости, попыталась оказать помощь, затем вызвала врачей. Однако спасти ребенка не удалось.



«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - сообщили в Следственном комитете.



Напомним,



Фото: pixabay.com Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, за несколько дней до происшествия мать передала ребенка на попечение бабушки и уехала на заработки. Днем 26 сентября бабушка оставила внука одного в комнате, загородила выход креслом и вышла в огород. Спустя несколько минут она вернулась домой и обнаружила малыша на кухне. Его голова и верхняя часть тела были погружены в ведро с водой, стоявшее на полу. Оставшись без присмотра, мальчик пробрался сквозь оставленный бабушкой заслон на кухню, где приблизился к ведру и перевалился через его край. Оказавшись головой в воде, ребенок не смог выбраться и погиб. Женщина сразу извлекла малыша из емкости, попыталась оказать помощь, затем вызвала врачей. Однако спасти ребенка не удалось.«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - сообщили в Следственном комитете.Напомним, схожая трагедия произошла в июле этого года в улусе Загустай. Там в огороде дома оставленная без присмотра двухлетняя девочка приблизилась к пластиковой емкости с водой, упала в нее вниз головой и погибла.Фото: pixabay.com

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