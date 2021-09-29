Улан-удэнец лишился дорогого телефона, дав незнакомцу «позвонить»

Злоумышленник быстро скрылся вместе с гаджетом





В Улан-Удэ полицейские разыскивают злоумышленника, который 13 сентября около пяти часов вечера открыто похитил телефон у горожанина на оптовой базе в Советском районе. Ущерб составил 35 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал, что встретил незнакомца по пути домой. Тот в компании приятеля подошел к нему и попросил гаджет, чтобы позвонить. Однако телефон он так и не вернул: сначала отошел на некоторое расстояние, а потом вместе с другом скрылся, не реагируя на требование вернуть имущество. Известно, что мужчины направились в сторону городского сада, откуда уехали на маршрутке.









Приметы подозреваемого: европейской внешности, на вид 30-40 лет, худощавого телосложения, волосы русые.Был одет: футболка чёрного цвета с белым рисунком на груди, шорты темные, кроссовки чёрные.При наличии какой-либо информации о данном гражданине либо его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (983) 434-46-06 или 102 (112).