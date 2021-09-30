30.09.2021
В Бурятии до сих пор не опознали тело женщины, найденной два месяца назад

В Бурятии до сих пор не опознали тело женщины, найденной два месяца назад

Полиция вновь просит граждан помочь установить ее личность

МВД Бурятии просит жителей республики помочь установить личность женщины, тело которой было найдено 9 августа в 3 километрах от села Сужа в местности «Тологой». С аналогичной просьбой полицейские обращались еще в августе, однако выяснить информацию о погибшей так и не удалось.

Приметы: азиатской внешности, возраст 40-45 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см. Была одета: кофта вязаная коричневого цвета, розовая футболка с рисунком в виде цветов на груди, синие джинсы, фиолетовые носки, резиновые тапочки синего цвета.

Предположительно, женщина погибла 4-5 августа.


Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой при наличии какой-либо информации о личности данной гражданки сообщить в полицию по телефонам: 8-914-638-70-77, 8(3012) 41-66-37 или 102 (112).


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