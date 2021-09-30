В Улан-Удэ неизвестные объявили войну домофонам

Испорчены десятки устройств в различных районах города





В Улан-Удэ полицейские разыскивают молодых людей, систематически выводящих из строя домофоны в подъездах многоквартирных домов.

«Начиная с января этого года молодые люди повредили десятки домофонных панелей. 11 сентября они залили клеем 29 домофонных устройств в домах по улицам Ключевской, Трубачеева, Тобольской, на бульваре Карла Маркса, в микрорайонах 142 и 140 «Б». В результате панели выведены из строя», - сообщили в МВД Бурятии.









Всех, кто располагает информацией о личности злоумышленников, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (999) 275-34-07, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).





Фото и видео: МВД Бурятии