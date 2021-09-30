Житель Бурятии чуть не проспал пожар в собственном доме

Огонь уничтожил надворные постройки сельчанина и зацепил жилой дом

В ночь с 29 на 30 сентября в поселке Онохой Заиграевского района произошел пожар в постройках и доме. Спящий в доме владелец проснулся от треска, и, выйдя наружу, обнаружил пожар. Семья из пяти человек эвакуировалась самостоятельно."На момент прибытия огнеборцев 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ горели гараж, его пристрой, зимовье, крыша дома, была угроза распространения огня на соседние строения. Пожар ликвидировался силами двух пожарных частей (п. Онохой и Заиграево), пожарной команды воинской части поселка Онохой и местных жителей. Тушение осложнялось плотной застройкой, а также обшивкой дома металлопрофилем, осложнявшей доступ к огню. Для ликвидации открытого горения потребовалось около полутора часов", - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.В результате пожара уничтожены гараж с находящимся внутри автомобилем, пристрой и зимовье. Также сгорела кровля дома, повреждены потолочное перекрытие, стена строения. Общая площадь пожара составила 177 кв.м."Совместными усилиями было предотвращено распространение огня на несколько надворных построек, расположенных вблизи горящих строений. Предположительно, причиной пожара послужило неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов", - добавили в ведомстве.Фото: