В Бурятии свалившиеся с лесовоза бревна повредили фуру и две легковушки

В ДТП есть пострадавшие
Сегодня утром на 470 км трассы «Байкал» недалеко от горы Спящий лев произошло ДТП. Как сообщили в сообществе «Тарбагатай-инфо. 24/7», у автомобиля Камаз, груженого лесом, сломался прицеп. В результате находившиеся в нем бревна вывалились на дорогу. В них врезались ехавшая во встречном направлении фура, а также два легковых автомобиля.
Сообщается, что водитель фуры получил травмы, он доставлен в БСМП.
Фото и видео: «Тарбагатай-инфо. 24/7»
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