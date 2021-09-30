В Бурятии свалившиеся с лесовоза бревна повредили фуру и две легковушки

В ДТП есть пострадавшие





Сегодня утром на 470 км трассы «Байкал» недалеко от горы Спящий лев произошло ДТП. Как сообщили в сообществе «Тарбагатай-инфо. 24/7», у автомобиля Камаз, груженого лесом, сломался прицеп. В результате находившиеся в нем бревна вывалились на дорогу. В них врезались ехавшая во встречном направлении фура, а также два легковых автомобиля.

Сообщается, что водитель фуры получил травмы, он доставлен в БСМП.









Фото и видео: «Тарбагатай-инфо. 24/7»