В Баунтовском районе Бурятии под большегрузом рухнул мост

Самосвал, груженный песком, ехал на проведение работ на дороге «Байса-Россошино»



Сегодня в Баунтовском районе под тяжестью самосвала, груженного песком, обрушился мост через реку Анакит. Как сообщается в паблике "Баунт-инфо. 24/7", автомобиль ехал на на проведение работ на дороге «Байса-Россошино».







В настоящее время на месте ведется обустройство объезда. Судьба водителя пока неизвестна.



Фото: "Баунт-инфо. 24/7"

Сегодня в Баунтовском районе под тяжестью самосвала, груженного песком, обрушился мост через реку Анакит. Как сообщается в паблике "Баунт-инфо. 24/7", автомобиль ехал на на проведение работ на дороге «Байса-Россошино».В настоящее время на месте ведется обустройство объезда. Судьба водителя пока неизвестна.Фото: "Баунт-инфо. 24/7"

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