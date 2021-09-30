В Улан-Удэ следователи ищут виновного в травмировании ребенка на детской площадке

По факту происшествия проводится доследственная проверка







Следственный комитет Бурятии проведет проверку по публикации «Номер один» о травмировании ребенка на детской площадке. Напомним, как сообщило наше издание, 27 августа в военном городке на станции Дивизионная семилетний мальчик слетел с качелей и ударился головой о присыпанные песком бетонные плиты. Ребенка положили в ДРКБ с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма», «ушиб головного мозга легкой степени», «малая эпидуральная гематома в лобной области слева», «перелом лобной кости слева». В больнице мальчик провел десять дней.

- Приезжали из отдела ПДН, но дело не завели. Взяли показания, и на этом все, хотя должны были посодействовать. Сейчас сына мучают головные боли. Как все это отразится в дальнейшем, мы не знаем, такие травмы могут дать о себе знать через какое-то время, не сразу, - рассказала Татьяна, мама пострадавшего мальчика.«В соответствии с существующими стандартами покрытие детской площадки в зоне возможного падения детей должно быть свободно от опасных элементов. В качестве покрытия таких площадок применяются сыпучие материалы с определенной толщиной наполнения. Детские площадки подлежат обслуживанию собственниками, управляющими организациями или иными уполномоченными лицами. Так как в публикации содержатся сведения об оказании лицами, в ведении которых находится детская площадка, услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья граждан, по данному факту следственным отделом по Советскому району Улан-Удэ СУ СК России по Бурятии начата доследственная проверка. В ее ходе будут установлены все обстоятельства происшествия, и бездействию ответственных лиц будет дана объективная правовая оценка», - рассказали в Следственном ведомстве.Фото: «Номер один»