В Бурятии в ДТП погибла женщина

Микрогрузовик выехал на «встречку» и протаранил «Тойоту»



Вчера около 15 часов на 131-м км автодороги Улан-Удэ - Кяхта произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, микрогрузовик «Митсубиси Кантер» выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Тойота Ист». Находившаяся за рулем «Тойоты» женщина погибла.

Фото: ГИБДД Бурятии



Фото: ГИБДД Бурятии

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