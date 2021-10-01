В Улан-Удэ железнодорожник нашел снаряд

На место происшествия выезжали саперы



Вчера в микрорайоне «Полигон» Улан-Удэ работник железнодорожного переезда обнаружил снаряд. Мужчина сразу сообщил в экстренные службы.

На место приехали взрывотехники ОМОНа Росгвардии. Полицейские оцепили место происшествия.



Саперы установили, что найденный предмет является 120-мм бронебойно-трассирующим снарядом со следами коррозии. Он не содержал взрывчатые вещества и не представлял опасности. Снаряд передали военным для дальнейшей утилизации, сообщили в Росгвардии Бурятии.



Фото: Росгвардия Бурятии

Саперы установили, что найденный предмет является 120-мм бронебойно-трассирующим снарядом со следами коррозии. Он не содержал взрывчатые вещества и не представлял опасности. Снаряд передали военным для дальнейшей утилизации, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии

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