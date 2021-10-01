В Улан-Удэ испуганный грабитель спрыгнул с балкона третьего этажа

Правда, задержали парня уже за другое преступление





В Улан-Удэ полицейские задержали 22-летнего парня, подозреваемого в краже телефона в одном из питейных заведений. Преступление произошло ночью 19 сентября. Пока сотрудник бара играл на приставке, посетитель незаметно похитил со стола гаджет. Телефон изъят полицейскими и в ближайшее время будет возвращен владельцу.

В ходе расследования уголовного дела полицейские также установили причастность злоумышленника к грабежу.«Ночью 18 июля молодой человек возвращался домой из питейного заведения. Проходя мимо многоквартирного дома, он заметил приоткрытую дверь балкона в квартире на третьем этаже. Проникнув в квартиру, злоумышленник увидел в жилище спящую женщину, однако все же решил совершить кражу имущества. Сложив в карман лежащие на столе телефон и портативный аккумулятор, молодой человек попытался вынести телевизор, однако не нашел ключа, чтобы открыть дверь квартиры. Проснувшаяся от шума женщина увидела злоумышленника и подняла шум. Парень, испугавшись, спрыгнул с балкона третьего этажа и скрылся», - сообщили в МВД Бурятии.Молодой человек рассказал следователю, что похищенный телефон он сбыл прохожему, а аккумулятор выронил во время побега с места происшествия. Телефон изъят полицейскими у недобросовестного покупателя и возвращен владелице.По факту кражи и грабежа возбуждены уголовные дела.Фото: «Номер один»