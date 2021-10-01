Крупное ДТП с участием двух большегрузов и легковушки произошло в Бурятии

Один человек погиб, трое госпитализированы





Вечером 30 сентября на трассе «Байкал» недалеко от города Бабушкин произошло крупное ДТП. Как сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7», 47-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина», ехавший из Иркутска в Улан-Удэ, выехал на встречную полусу и врезался в грузовик «Ман», который, в свою очередь, столкнулся с фурой «Сканиа».





В результате аварии на месте скончался 46-летний пассажир «Калдины». Еще три человека получили травмы, они госпитализированы.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»