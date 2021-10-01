Полиция Бурятии разыскивает подозреваемого в особо тяжком преступлении

Граждан просят помочь в поисках мужчины



В Бурятии сотрудники МВД разыскивают Ли Сергея Александровича, 1981 года рождения. Мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления в Северо-Байкальском районе.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8 (30130) 2-18-82, 8 (3012) 29-50-68, 8-951-624-22-88 или 102 (112).



(фото подозреваемого датировано 2002 годом.)



(фото подозреваемого датировано 2002 годом.)

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.