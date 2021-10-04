Директора «Улан-Удэстройзаказчик» оштрафовали за покупку иностранного оборудования

Также ему внесли прокурорское представление



Руководителя МУ «Улан-Удэстройзаказчик» оштрафовали и внесли ему представление за нарушение в исполнении законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации национального проекта «Образование», сообщили в пресс-службе Прокуратуры Бурятии.



Установлено, «Улан-Удэстройзаказчик» заключил с компанией муниципальный контракт на поставку и установку оборудования для пищеблока в образовательном учреждении г. Улан-Удэ. Организация поставила оборудование, размеры и габариты которого не отвечали требованиям, установленным в техническом задании.



"В обход национального режима заказчику передан товар иностранного производства. Его поставка произведена с нарушением установленного контрактом срока. Заказчик принял и оплатил оборудование", - сообщили в Прокуратуре.



В отношении руководителя МУ «Улан-Удэстройзаказчик» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика порядка оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд).



Фото: "Номер один"



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