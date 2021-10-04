В Бурятии два человека погибли в автомобиле, врезавшемся в электроопору

Водитель был в состоянии алкогольного опьянения



ДТП со смертельным исходом произошло в субботу ночью в Еравнинском районе. 28-летний пьяный водитель автомобиля «Тойота Краун», следуя по ул. Центральная с. Исинга в районе дома № 57 не справился с управлением и совершил съезд с дороги, после чего врезался в электроопору, сообщили в пресс-службе ГИБДД Бурятии.



"В результате ДТП два пассажира транспортного средства (мужчины 1990 и 1991 года рождения) от полученных травм скончались на месте аварии", - добавили в ведомстве.



Фото: пресс-службе ГИБДД Бурятии



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