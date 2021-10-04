Житель Бурятии получил серьезные травмы в перевернувшемся автомобиле

Мужчина не справился с управлением



ДТП произошло в Джидинском районе 3 октября. На 124 км. автодороги «Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск» 42-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.



"В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе ГИБДД Бурятии.



За два выходных дня на дорогах республики выявлено 686 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 32 водителя, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 4 человека за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 9 автомобилистов – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.



Фото: ГИБДД Бурятии



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