Жительница Улан-Удэ отработала 100 часов уборщицей за неуплату алиментов

Горе-мать задолжала троим детям около 723 тысяч рублей



В Бурятии должница по алиментам отработала 100 часов обязательных работ уборщицей служебных помещений в одной из школ Улан-Удэ. 41-летняя гражданка задолжала троим детям около 723 тысяч рублей, сообщили в пресс-служба УФССП по Бурятии.



"Родительница была должным образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства. Судебным приставом неоднократно направлялись повестки с требованием явиться на прием и оплатить имеющуюся задолженность. Однако предупреждения не оказали должного воздействия и должница в службу судебных приставов не явилась", - говорится в сообщении пресс-службы.



В отношении неплательщицы алиментов составлен протокол об административном правонарушении. Суд назначил должнице 100 часов обязательных работ.



"На сегодняшний день на основании табеля учета времени рабочих часов исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Кроме того, руководство школы предложило женщине трудоустроиться официально, благодаря чему она сможет выплачивать задолженность по алиментам в размере 722 390 тыс. рублей", - добавили в ведомстве.



Фото: "Номер один"



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.