Жительница Бурятии выбросила кошку в ледяную воду с моста

Довольная своим поступком, она выложила видео в соцсети



В Бурятии назревает скандал, связанный с жестоким обращением с животными. В интернете появилось видео, как неизвестная девушка держит кошку на мосту, а затем скидывает ее в воду. Несчастное животное с трудом выбирается из течения.



Отметим, в комментариях к видео жители узнали мост - он находится в Селенгинске. Узнали и девушку, однако личность ее мы раскрывать не будем.

















Пользователи с негативом отнеслись к поступку девушки. Многие уверены, что ее нужно привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.



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В Бурятии назревает скандал, связанный с жестоким обращением с животными. В интернете появилось видео, как неизвестная девушка держит кошку на мосту, а затем скидывает ее в воду. Несчастное животное с трудом выбирается из течения.Отметим, в комментариях к видео жители узнали мост - он находится в Селенгинске. Узнали и девушку, однако личность ее мы раскрывать не будем.Пользователи с негативом отнеслись к поступку девушки. Многие уверены, что ее нужно привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.Фото: Улан-Удэ , pixabay.com

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