Жительницу Бурятии, сбросившую кошку в ледяную воду, поставят на учет в полиции

Также на учет встанет ее подружка, снимавшая инцидент на видео



Жительницу Бурятии и ее подругу, сбросивших кошку с моста, поставят на профилактический учет в полицию. В МВД прокомментировали инцидент, который произошел несколько дней назад в Бурятии.





В МВД по Бурятии отметили, что личность девушки и ее подруги, снимавшей все на видео, установлена. По сообщению полиции, девушки из любопытства решили во время прогулки сбросить кошку в воду.



"Отметим, что кошка является домашним питомцем одной из несовершеннолетних. Семьи характеризируются положительно, на учетах не состоят. Обе несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет. Материалы будут направлены в административную комиссию Кабанского района для рассмотрения", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Фото: "Номер один"

Жительницу Бурятии и ее подругу, сбросивших кошку с моста, поставят на профилактический учет в полицию. В МВД прокомментировали инцидент, который произошел несколько дней назад в Бурятии.

Напомним , жительница Кабанского района сбросила кошку с моста в ледяную воду.В МВД по Бурятии отметили, что личность девушки и ее подруги, снимавшей все на видео, установлена. По сообщению полиции, девушки из любопытства решили во время прогулки сбросить кошку в воду."Отметим, что кошка является домашним питомцем одной из несовершеннолетних. Семьи характеризируются положительно, на учетах не состоят. Обе несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет. Материалы будут направлены в административную комиссию Кабанского района для рассмотрения", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Фото: "Номер один"

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