Водитель остался жив (видео)



Сегодня днем по ул. Рабочая в Улан-Удэ перевернулась бетономешалка. Обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что водитель остался жив, о его травмах пока также ничего не известно.







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