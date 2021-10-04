В Улан-Удэ пьяный водитель сбил ребенка

Девочка с травмами была доставлена в медицинское учреждение (видео)



Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего. 4 октября днём 60-летний водитель автомобиля "Тойота Камри", следуя по ул. Кумысская в районе остановки общественного транспорта на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребёнка 2011 года рождения. В результате ДТП девочка с травмами была доставлена в медицинское учреждение.



"Водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался. Сотрудниками ГИБДД оформлен материал по ст. 12.26 КРФ об АП", - сообщили в республиканском ГИБДД.







Видео: ГИБДД Бурятии



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