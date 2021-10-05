В Кабанском районе на трассе ввели реверсивное движение из-за ДТП

Движение регулируют представители подрядной организации



Как сообщили в пресс-службе Упрдор "Южный Байкал", на 344 км автодороги Р-258 «Байкал» движение транспортных средств осуществляется в реверсивном режиме. Причина - ДТП.



"Движение регулируют представители подрядной организации. Об открытии движения по двум полосам будет сообщено дополнительно", - добавили в ведомстве.



Фото: pixabay.com



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