05.10.2021
В Кабанском районе на трассе ввели реверсивное движение из-за ДТП

В Кабанском районе на трассе ввели реверсивное движение из-за ДТП

Движение регулируют представители подрядной организации

Как сообщили в пресс-службе Упрдор "Южный Байкал", на 344 км автодороги Р-258 «Байкал» движение транспортных средств осуществляется в реверсивном режиме. Причина - ДТП.

"Движение регулируют представители подрядной организации. Об открытии движения по двум полосам будет сообщено дополнительно", - добавили в ведомстве.

Фото: pixabay.com
ДТП


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