В Бурятии задержали троих матерых "черных" лесорубов

На территории Заудинского лесничества они нарубили дров почти на 730 тысяч рублей



Днем 16 сентября сотрудники Управления уголовного розыска МВД Бурятии во взаимодействии с коллегами из региональных подразделений УФСБ и ОМОН Росгвардии задержали подозреваемых в незаконной рубке леса в особо крупном размере на территории Заудинского лесничества, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Трое жителей с. Верхний Саянтуй Тарбагатайского района в возрасте от 42 до 50 лет были задержаны с поличным: один из злоумышленников раскряжевывал деревья, второй трелевал их к погрузочной площадке, третий распиливал на сортименты. Всего ими было спилено 24 сосны. Ущерб от противоправных деяний оценивается на сумму около 730 тысяч рублей. Древесину фигуранты заготавливали для дальнейшей реализации.



"Отметим, один из них ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, но должных выводов не сделал. Подозреваемые нигде не работают и дали признательные показания в содеянном. С места происшествия изъяты спиленный лес, бензопила, два внедорожника, грузовая автомашина. Имеются основания полагать, что злоумышленники, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, причастны к другим аналогичным преступлениям", - добавили в республиканском МВД.



Фото: пресс-служба МВД по Бурятии



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