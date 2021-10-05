В Бурятии задержана еще одна крупная банда браконьеров

У них изъято 800 хвостов омуля и около 700 тысяч рублей наличными



Сотрудниками МВД по РБ задержана еще одна банда браконьеров, которая орудовала в Кабанском районе. По информации, имеющейся у «Номер один» у ОПГ изъято 800 хвостов омуля (такое количество байкальского эндемика оценивается в сумму более пяти миллионов рублей), 28 штук сетей. Также у преступников при себе была большая сумма наличных – примерно 700 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело.



В МВД по РБ обещали нам подготовить комментарий по этой теме в ближайшее время.



Напомним, это уже не первое задержание браконьеров за последнее время. Так, 29 сентября сотрудники республиканского управления ФСБ, уголовного розыска регионального МВД и Росгвардии пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным выловом нерестового омуля. У нарушителей обнаружили 22 мешка с омулем общим весом 687 килограммов. Ущерб, причиненный государству в результате незаконной добычи водных биологических ресурсов, оценивается на сумму свыше 8 миллионов рублей.



По данному факту также было возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании двум подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Правоохранителями устанавливаются и другие участники противоправной деятельности.



Фото: "Номер один"



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.