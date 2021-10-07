В Бурятии без вести пропал 62-летний мужчина

Он ушел из дома еще 17 августа
Сотрудники полиции разыскивают 62-летнего жителя Кабанского района Андрея Сабанаева, который 17 августа ушел из дома в с. Береговая и до настоящего времени не вернулся. Предположительно, пешком направился в п. Селенгинск. Занимается попрошайничеством, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Заявление о его пропаже поступило от родственницы 6 сентября.
Приметы: европейской внешности, на вид 65-70 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения.
Особые приметы: отсутствует большой палец и фаланга среднего пальца на правой руке.
Был одет: футболка синяя, брюки салатового цвета, кроссовки серые.
При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8(30138)73-0-32, 8(30138)73-7-73, 8(30138)43-2-05 или 102 (112).
Фото: пресс-служба МВД по Бурятии, "Номер один"
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