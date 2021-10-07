В Бурятии полиция разыскивает 16-летнюю девочку

27 сентября он ушла из дома на учебу в колледж и до сих пор не вернулась



Сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю жительницу Улан-Удэ Веру Кузьмину, которая 27 сентября ушла из дома на улице Огородной на учебу в колледж, и до настоящего времени её местонахождение не известно.







Приметы: европейской внешности, рост 150 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые, страдает косоглазием.



Была одета: куртка синтепоновая светло-коричневая до колен, джинсы розового цвета, кроссовки светло-зеленые, кофта красного цвета.



Ранее уходила.



При наличии какой-либо информации о несовершеннолетней или её местонахождении, просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(983)535-60-91, 8(924)390-60-60 или 102 (112).



Фото: пресс-служба МВД по Бурятии, "Номер один"

Сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю жительницу Улан-Удэ Веру Кузьмину, которая 27 сентября ушла из дома на улице Огородной на учебу в колледж, и до настоящего времени её местонахождение не известно.Приметы: европейской внешности, рост 150 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые, страдает косоглазием.Была одета: куртка синтепоновая светло-коричневая до колен, джинсы розового цвета, кроссовки светло-зеленые, кофта красного цвета.Ранее уходила.При наличии какой-либо информации о несовершеннолетней или её местонахождении, просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(983)535-60-91, 8(924)390-60-60 или 102 (112).Фото: пресс-служба МВД по Бурятии, "Номер один"

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