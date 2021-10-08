В Бурятии сгорел шиномонтаж и дом с пристроями

За сутки в республике произошло три крупных пожара



Вечером 7 октября в поселке Наушки Кяхтинского района произошел пожар в доме и нескольких строениях. К прибытию добровольцев полностью горели дом, пристроенные к нему кладовая и гараж, а также брусовое строение шиномонтажа. К ликвидации пожара также были привлечены местные жители, работник администрации и огнеборцы двух пожарных частей 22-го Кяхтинского отряда, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



"Тушение возгорания осложнялось поздним его обнаружением, плотной застройкой, а также горением легковоспламеняемых веществ на месте пожара. Со слов очевидцев, во время пожара были два хлопка от разорвавшихся баллонов. К счастью, никто не пострадал", - добавили в ведомстве..



В результате пожара дом и строения уничтожены полностью. Предположительно, причиной пожара могло послужить нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.



Накануне произошел еще один пожар. В Иволгинском районе едва не сгорел жилой дом. В ночь с 6 на 7 октября в селе Поселье произошло возгорание в жилом доме. На момент прибытия пожарных мансардный этаж был задымлен, но открытого горения не было – жильцы самостоятельно ликвидировали возгорание. Пожар, вероятно, произошел из-за причин свзянных с нарушением правил установки и эксплуатации электрооборудования.



В Прибайкальском районе вечером 7 октября горело строение с газовыми баллонами внутри. До прибытия пожарных владелец успел эвакуировать автомобиль, один из находящихся в гараже мотоциклов и 3 кислородных баллона. На момент прибытия огнеборцев строение горело изнутри.



"Открытое горение было ликвидировано за 17 минут. В результате гараж выгорел изнутри, огнем уничтожен мотоцикл и сварочное оборудование. Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ", - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



Фото: пресс-службаРеспубликанского агентства ГО и ЧС



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