09.10.2021
В районе Бурятии вспыхнул жилой дом

В районе Бурятии вспыхнул жилой дом

Причиной возгорания стало короткое замыкание

Сегодня ночью на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Онохой.


- На место возгорания выехало первое отделение ПЧ-70.По прибытию на место было обнаружено, что горит брусовой дом S-21кв.м. Пожар был ликвидирован в 3ч 50мин.В результате пожара огнём было уничтожено веранда и крыша .Остальные конструкции дома удалось отстоять, - рассказали в соцсетях «Заиграевские пожарные».


Как отметили в ведомстве, пострадавших нет. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.



фото: piuxabay.com, Inst: zaigraevskie_pozarnye

пожарная безопасность


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