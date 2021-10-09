В районе Бурятии вспыхнул жилой дом

Причиной возгорания стало короткое замыкание

Сегодня ночью на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Онохой.







- На место возгорания выехало первое отделение ПЧ-70.По прибытию на место было обнаружено, что горит брусовой дом S-21кв.м. Пожар был ликвидирован в 3ч 50мин.В результате пожара огнём было уничтожено веранда и крыша .Остальные конструкции дома удалось отстоять, - рассказали в соцсетях «Заиграевские пожарные».







Как отметили в ведомстве, пострадавших нет. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

фото: piuxabay.com, Inst: zaigraevskie_pozarnye