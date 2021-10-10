В школьных столовых Бурятии нарушают санитарные нормы

Нарушения найдены на 6 социальных объектах из 11 проверенных за месяц



С 1 сентября этого года Роспотребнадзор Бурятии проверил 11 объектов общественного питания социальных учреждений (школы, детские дошкольные учреждения, объекты социального назначения). Нарушения в части организации питания выявлены на 6 объектах.



Исследовано 20 проб продовольственного сырья и готового питания на санитарно-химические и микробиологические показатели.



Основные нарушения: недостаточный контроль за поступающими пищевыми продуктами и продовольственным сырьем, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к санитарному состоянию и содержанию производственных помещений, нарушение требований ведения необходимой документации, несоблюдение режима дезинфекции оборудования, инвентаря и посуды.



В итоге должностных и юридических лиц привлекли к административной ответственности в виде штрафов и назначили сроки для устранения нарушений.



Фото: «Номер один»





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