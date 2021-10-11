В Бурятии два 15-летних подростка разбились на мотоцикле

Девушка попала в больницу с многочисленными травмами



ДТП произошло в Кяхтинском районе в субботу около 10 часов вечера. 15-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», не имеющий права управления ТС, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП 15-летняя пассажир транспортного средства с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в медицинское учреждение.



"Стоит отметить, что пассажир мотоцикла была без мотошлема", - сообщили в ГИБДД Бурятии.



Еще одно ДТП произошло в Кяхтинском районе вечером 10 октября. 56-летняя водитель автомобиля «Хонда Фит», следуя со стороны с. Тресково в направлении с. Заречье не справилась с управлением и совершила съезд в кювет. В результате ДТП 56-летняя пассажир автомобиля получила травмы различной степени тяжести.



Фото: ГИБДД Бурятии



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