11.10.2021
В Бурятии два 15-летних подростка разбились на мотоцикле

В Бурятии два 15-летних подростка разбились на мотоцикле

Девушка попала в больницу с многочисленными травмами

ДТП произошло в Кяхтинском районе в субботу около 10 часов вечера. 15-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», не имеющий права управления ТС, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП 15-летняя пассажир транспортного средства с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в медицинское учреждение.

"Стоит отметить, что пассажир мотоцикла была без мотошлема", - сообщили в ГИБДД Бурятии.

Еще одно ДТП произошло в Кяхтинском районе вечером 10 октября. 56-летняя водитель автомобиля «Хонда Фит», следуя со стороны с. Тресково в направлении с. Заречье не справилась с управлением и совершила съезд в кювет. В результате ДТП 56-летняя пассажир автомобиля получила травмы различной степени тяжести. 

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП


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