В Бурятии из-за неисправности систем защиты электрических сетей сгорела квартира

Пожарные ликвидировали возгорание за 11 минут



Пожар в нежилой квартире 4-квартирного дома произошел в поселке Баргузин 10 октября. На момент прибытия огнеборцев горело потолочное перекрытие помещения. На ликвидацию открытого горения потребовалось 11 минут, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



"В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие в квартире на площади 4 кв м. Распространения огня по конструкциям здания и его уничтожения не допущено. Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей", - добавили в ведомстве.



Фото: pixabay.com



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