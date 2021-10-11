В больнице Улан-Удэ умер девятилетний ребенок, которого сбил водитель без прав

Авария с участием несовершеннолетнего произошла 2 октября



В Улан-Удэ скончался девятилетний мальчик, пострадавший под колесами Тойоты. Напомним, 2 октября около 17 часов 25-летний водитель автомобиля "Тойота Хайс", не имеющий права управления ТС, в районе дома 42 по ул. Краснофлотская совершил наезд на ребёнка. В результате ДТП пострадавший мальчик с тяжёлыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение, сообщалось ранее.



Как стало известно, ребенок от полученных травм скончался. В социальных сетях пользователи скорбят и выражают соболезнования родным ребенка.









"Как жить теперь родителям? Как тебе живется "водитель" с этим грехом? Ты погубил невинную душу, погубил родителей , погубил себя. Я плачу второй день", - пишет аноним.



"Я не оправдываю водителя, но я сколько раз замечал что дети идут напролом, не замечая никого. Я думаю что нужно учить детей смотреть по сторонам, и идти тогда когда машины остановились, а если машины едут в две полосы необходимо убедиться что и вторая машина остановилась. Не ленитесь объяснять своим детям, что машина представляет большую опасность для пешехода, а не говорить что " пешеход всегда прав"! Берегите себя", - поделился мнением Михаил.



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