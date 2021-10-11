Каратист из Бурятии стал бронзовым призером крупного турнира Cибири

Соревнования собрали 1281 сильнейших спортсменов из 23 регионов страны в Новосибирске



Спортсмен из Бурятии, воспитанник Спортивной школы № 5 Улан-Удэ Торбат Раднаасамбуу завоевал бронзовую медаль Всероссийского соревнования по каратэ «Кубок маршала Александра Покрышкина» в категории кумитэ (спарринг) среди юниоров 16-17 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.



Один из крупнейших турниров Сибири и России собрал 1281 сильнейших спортсменов из 23 регионов страны в Новосибирске.



«В категории у Торбата было много сильных спортсменов. В третьем круге он уступил спортсмену из Новосибирска по судейскому решению. В утешительных поединках выиграл два боя. В принципиальном бою за бронзовую медаль одержал победу с счётом 2:0 над спортсменом из Кемеровской области», - делится тренер спортсмена Михаил Мунханов.



Фото: пресс-служба Минспорта Бурятии



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