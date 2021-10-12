В Бурятии перевернулись две машины

За сутки в ДТП серьезно пострадали три человека

За прошедшие сутки на территории Бурятии зарегистрировано 17 аварий, в том числе ДТП с пострадавшими Так, 60-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093», следуя по автодороге «Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск» в 15 км. от с. Хамней не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и 43-летняя пассажир транспортного средства с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.Второе ДТП произошло в Кяхтинском районе в понедельник днем. 46-летний водитель автомобиля «ГАЗ-2705», следуя со стороны г. Кяхта в направлении с. Унгуркуй не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП 63-летняя пассажир автомобиля получила травмы различной степени тяжести."Вчера на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 350 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 10 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 7 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения", - добавили в республиканской ГИБДД.Фото: ГИБДД Бурятии