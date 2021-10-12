В Бурятии будут судить матерого 19-летнего вора

Парень с легкостью оформил кредит на другого человека и обворовал магазин одежды



В Улан-Удэ за кражи будут судить 19-летнего горожанина. Так, установлено, что молодой человек взял в пользование сим-карту у своего приятеля. Позже, обнаружив, что к ней подключен мобильный банк, он установил на телефон банковское мобильное приложение. Через онлайн-банкинг он оформил на имя знакомого кредит на сумму 33 тысячи рублей, обналичил средства с помощью банковской карты случайного прохожего и потратил их.



Позже подозреваемый похитил вещи из магазина спорттоваров: взял со стеллажа и надел на себя кроссовки; сложил в похищенный рюкзак куртку и джемпер и беспрепятственно покинул торговую точку. Ущерб составил около 17,5 тысяч рублей.



"Отметим, ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, обучается в техникуме. Дознавателем в адрес руководства организации будет вынесено предписание об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Также подчеркнем, что следствием расследовано уголовное дело по обвинению его в краже в торговом центре Железнодорожного района (снял с манекена рядом с павильоном и похитил куртку). В настоящее время оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Фото: "Номер один"



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