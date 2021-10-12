В Новом Уояне снова сгорел нежилой дом, а в Каменске огнем уничтожены кормовые заготовки



В Бурятии за сутки произошло четыре крупных пожара. В них никто не пострадал.



Так, в ночь с 10 на 11 октября в селе Хоринск загорелась теплица. Открытое горение было ликвидировано за 5 минут. Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей: предполагается, что вылетевшая из трубы искра попала на теплицу, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



Ранним утром 11 октября в поселке Каменск Кабанского района произошло загорание кормовых заготовок. На момент прибытия пожарных горел тюк сена возле частной территории. В результате пожара 3 центнера кормовых заготовок уничтожено огнем. Предположительно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.



11 октября в поселке Усть-Баргузин Баргузинского района произошло загорание зимовья. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри полностью. На ликвидацию открытого горения потребовалось полчаса. В результате пожара зимовье выгорело полностью на площади 21 кв. м. Причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.



Вечером 11 октября в селе Новый Уоян Северо-Байкальского района произошло загорание нежилого дома. На момент прибытия огнеборцев строение было охвачено огнем полностью. Открытое горение было ликвидировано за 8 минут. В результате пожара нежилой дом был уничтожен полностью. Вероятно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. В пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС отметили, что загорания нежилых строений в Новом Уояне также зарегистрированы 12 сентября, 4 и 6 октября.



Фото: пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС



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