В Бурятии племянница обворовала родную тетку

Похищенные сбережения она потратила на алкоголь



23 августа в полицию Прибайкальского района с заявлением о краже денег обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что у нее похищено 17,5 тысяч рублей. Также заявительница призналась, что несколько дней проживала с приехавшей погостить племянницей.



Следствием установлено, что девушка не работает и не имеет постоянного места жительства. Проживая у родственницы почти месяц, она, по просьбе тети, неоднократно ходила в магазин за продуктами и алкоголем и видела, где хозяйка жилища хранит свои сбережения.



Во время совместного проживания между женщинами часто вспыхивали ссоры на бытовой почве, и, в конце концов, хозяйка жилища попросила родственницу уехать. Девушка, решив отомстить родственнице, похитила из тумбочки ее сбережения – 10 тысяч рублей. Похищенные деньги она потратила на приобретение спиртного, которое распивала со своими приятелями.



Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Прибайкальскому району в Иволгинском районе 31-летняя племянница обворованной сельчанки была задержана за кражу.



В начале августа подобным образом сбережений лишился и 35-летний житель Иволгинского района. Мужчина на улице встретился со своей сожительницей, с которой проживал с 2007 по 2014 год. Мужчина пригласил женщину к себе в гости для распития спиртного. Наутро хозяин жилища попросил гостью сходить в магазин и показал, где он хранит деньги. Позже гостья скрылась, прихватив с собой сбережения бывшего сожителя.



Сотрудники уголовного розыска ОВД подозреваемая задержана. Женщина раскаялась и возместила причиненный ущерб.

Полиция Бурятии призывает внимательнее относиться к сохранности своего имущества. Ни в коем случае не показывать посторонним, где хранятся сбережения.





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