В Улан-Удэ демонтировали бетонную плиту на детской площадке



На третьем участке ст. Дивизионная исчезла бетонная плита, которая находилась возле качелей. Плиту демонтировали на днях. Пятого октября на Дивизионной побывала координатор центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина и поручила либо убрать плиту либо демонтировать качели.

Напомним, как сообщало наше издание, 27 августа в военном городке на станции Дивизионная семилетний мальчик слетел с качелей и ударился головой о присыпанные песком бетонные плиты. Ребенка положили в ДРКБ с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма», «ушиб головного мозга легкой степени», «малая эпидуральная гематома в лобной области слева», «перелом лобной кости слева». В больнице мальчик провел десять дней.

Случаем заинтересовался Следственный комитет, который сейчас проводит доследственную проверку.

«В соответствии с существующими стандартами покрытие детской площадки в зоне возможного падения детей должно быть свободно от опасных элементов. В качестве покрытия таких площадок применяются сыпучие материалы с определенной толщиной наполнения. Детские площадки подлежат обслуживанию собственниками, управляющими организациями или иными уполномоченными лицами. Так как в публикации содержатся сведения об оказании лицами, в ведении которых находится детская площадка, услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья граждан, по данному факту следственным отделом по Советскому району Улан-Удэ СУ СК России по Бурятии начата доследственная проверка. В ее ходе будут установлены все обстоятельства происшествия, и бездействию ответственных лиц будет дана объективная правовая оценка», - сообщали в Следственном ведомстве.

На прошлой неделе в Бурятии побывала с проверкой координатор ОНФ из Москвы, вне плана она посетила и детскую площадку в военном городке, где подвергла жесткой критике работу городских чиновников.





Фото: "Номер один"