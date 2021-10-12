В Бурятии осуждена за убийство многодетная мать

38-летняя женщина после избиения сожителем убила его одним ударом ножа



Летом текущего года 38-летняя жительница Мухоршибирского района поссорилась со своим сожителем, отцом своих троих малолетних детей. Разъяренный мужчина кинул в женщину два стула, затем табурет. После чего он уронил гражданскую жену на пол и стал угрожать ей убийством.



Женщина от ужаса схватила нож и выбежала на улицу, пытаясь скрыться от преследователя. Когда безоружный муж схватил ее и притянул себе, женщина нанесла ему один удар ножом в грудь, попав прямо в сердце. От полученного ранения мужчина скончался на месте.



Интересно, что мать убитого (признанная по делу потерпевшей) просила суд прекратить уголовное дело в отношении подсудимой, указывая, что та загладила причиненный преступлением вред, и они примирились.



- Однако суд, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступлении пришел к выводу, что прекращение уголовного дела не соответствует целям и задачам защиты прав и законных интересов личности. Не отвечает требованиям справедливости и целям правосудия, и потому в удовлетворении ходатайства отказал, - сообщают в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.



Виновная осуждена за убийство при превышении пределов необходимой обороны и приговорена к полутора годам ограничения свободы.





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