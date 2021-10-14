В Улан-Удэ трамвай сошел с рельсов

Вагон развернуло так, что он занял две линии



В Улан-Удэ сегодня около 13.45 с рельсов сошел трамвай. ДТП произошло в 20А квартале. Вагон развернуло таким образом, что он встал на обе линии. О пострадавших не сообщается.







Фото: "Номер один"





В Улан-Удэ сегодня около 13.45 с рельсов сошел трамвай. ДТП произошло в 20А квартале. Вагон развернуло таким образом, что он встал на обе линии. О пострадавших не сообщается.Фото: "Номер один"

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.