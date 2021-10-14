Житель Улан-Удэ обворовал спящего на крыльце гостиницы пьяного горожанина

Воришка подобрал телефон, который выпал из куртки уснувшего



В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу телефона у 33-летнего гражданина. 6 июня около пяти утра он пришел в одну из гостиниц города, чтобы снять номер, однако свободных мест не оказалось. Тогда пьяный мужчина уснул на крыльце, а проснувшись спустя три часа, не нашёл в кармане куртки свой телефон. Ущерб составил 35 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



По подозрению в совершении кражи полицейские задержали 22-летнего горожанина. Выяснилось, что молодой человек в компании друзей хотел провести время в том же отеле, но из-за занятости номеров был вынужден подыскать другое место. Уходя, он подобрал выпавшее из кармана потерпевшего мобильное устройство, которое позже продал прохожему.



"Ранее к уголовной ответственности злоумышленник не привлекался, трудоустроен. После задержания правоохранителями он в кратчайшие сроки в полном объеме возместил причиненный ущерб", - добавили в МВД по РБ.



Раскрыта полицейскими и другая похожая кража - из помещения гостиницы на улице Боевой.



Ночью 17 августа отдыхавший в заведении молодой человек, выходя вместе с приятелями покурить, забрал с ресепшена два сотовых телефона: рабочий, принадлежащий организации, и личный телефон администратора, а также похитил из кассы 20 тысяч рублей. После компания скрылась. Сама сотрудница гостиницы в этот момент занималась уборкой одного из номеров.



"В настоящее время подозреваемый задержан. Известно, что похищенные средства злоумышленник, приехавший в Улан-Удэ из Заиграевского района, потратил. От телефонов, не представлявших для него ценность, он избавился. Возбуждены уголовные дела", - рассказали в МВД по Бурятии.



Фото: "Номер один"



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