В Улан-Удэ жильцов дома эвакуировали из-за найденного снаряда

На месте работали сотрудники группы разминирования ОМОН



Сегодня днем на проспекте Строителей в Октябрьском районе в подвале многоквартирного жилого дома был обнаружен предмет, конструктивно схожий со снарядом.



"На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН территориального управления Росгвардии. Экстренными службами было организовано оцепление прилегающей территории и эвакуация жильцов дома", - рассказали в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



Прибывшие сотрудники группы разминирования ОМОН установили, что найденный предмет является 110-мм практическим снарядом для учебных стрельб.



"Не представляющая опасности находка изъята и в дальнейшем будет утилизирована", - добавили в ведомстве.







Фото: пресс-служба Росгвардии Бурятии

Сегодня днем на проспекте Строителей в Октябрьском районе в подвале многоквартирного жилого дома был обнаружен предмет, конструктивно схожий со снарядом."На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН территориального управления Росгвардии. Экстренными службами было организовано оцепление прилегающей территории и эвакуация жильцов дома", - рассказали в пресс-службе Росгвардии Бурятии.Прибывшие сотрудники группы разминирования ОМОН установили, что найденный предмет является 110-мм практическим снарядом для учебных стрельб."Не представляющая опасности находка изъята и в дальнейшем будет утилизирована", - добавили в ведомстве. Напомним , 10 октября в поселке Сотниково была обнаружена 120-мм минометная мина с отломленным хвостовым оперением, со следами коррозии. Находка была передана военным саперам для дальнейшей утилизации.Фото: пресс-служба Росгвардии Бурятии

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