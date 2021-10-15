В Бурятии водитель "Жигулей" без прав снес два автомобиля на обочине

20-летнего парня с травмами доставили в больницу



ДТП произошло в Иволгинском районе вечером 14 октября. 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» без прав, следуя со стороны с. Ошурково в направлении г. Улан-Удэ врезался в автомобиль «ГАЗ-66», который стоял на обочине из-за того, что закончился бензин. После этого "Жигули" влетели в «ГАЗ-53», водитель которого помогал с бензином грузовику, рассказали в ГИБДД Бурятии.



"В результате ДТП водитель Жигулей с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, после осмотра отпущен домой", - добавили в ГИБДД.



Фото: ГИБДД Бурятии



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.