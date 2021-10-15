Житель Бурятии едва не угробил свою дочь в ДТП

Мужчина не справился с управлением и автомобиль перевернулся



ДТП произошло в Селенгинском районе 14 октября утром. 32-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по автодороге «Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск» не справился с управлением и автомобиль перевернулся.



"В результате ДТП 9-летняя дочь водителя получила травмы, после осмотра медиками отпущена домой", - сообщили в ГИБДД Бурятии.



14 октября на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 358 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 13 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.



Фото: ГИБДД Бурятии



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