Житель Бурятии, не дождавшись попутки, угнал самосвал

Далеко уехать не получилось - через 5 км его задержали дорожники



Днем 13 августа двое жителей Курумканского района направлялись на попутном транспорте домой из с. Максимиха. Находясь на автодороге Улан-Удэ–Курумкан недалеко от с. Макаринино мужчины ожидали попутный транспорт. Один из них обратил внимание на припаркованный недалеко от дороги КАМАЗ и решил поговорить с водителем. Подойдя ближе, мужчина заметил, что водителя нет, а ключи оставлены в замке зажигания.



"Злоумышленник сел за руль самосвала и совершил угон. Подъехав к своему товарищу он позвал его в кабину, при этом не сообщив приятелю о противоправности своих действий", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Вернувшийся спустя несколько минут водитель не обнаружил своего транспортного средства на месте парковки и сообщил в полицию.



Спустя пять километров автомашину остановили дорожные рабочие.



"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника и его товарища. Следователю мужчина признался, что совершению преступления способствовало распитие спиртного и желание поскорее добраться домой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в республиканском МВД.



Фото: pixabay.com



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