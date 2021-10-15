Жительница Бурятии лишилась 140 тысяч рублей, оставив сумку в незапертой машине

Чужое имущество своровал рецидивист



6 августа 32-летняя жительница Кабанского района приехала в столицу республики на личном автомобиле по делам. Вечером женщина припарковала автомобиль на ул. Чертенкова и пошла в парикмахерскую. Выйдя через некоторое время, она обнаружила, что дверь транспортного средства открыта, а из салона похищена сумка. В сумке находились документы, 20 тысяч рублей и золотые украшения. Женщина сразу же обратилась в полицию. Общий ущерб составил более 142 тысяч рублей. Включила ли в автомобиле сигнализацию, пострадавшая не помнила, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



"Полицейскими задержан 30-летний подозреваемый. Следователю молодой человек рассказал, что находился на парковке и увидел, что женщина отходит от автомобиля. Подойдя к иномарке, он открыл дверь и, увидев лежащую на сиденье сумку, украл ее. Документы он выбросил неподалеку от места совершения преступления, а золотые изделия продал", - добавили в МВД.



Мужчина не работает, ранее неоднократно судим за квартирные кражи.



Фото: "Номер один"



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