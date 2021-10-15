15.10.2021
В Бурятии на озере Борже утонул мужчина

В Бурятии на озере Борже утонул мужчина

Поиски тела результатов пока не дали

13 октября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на поиски пропавшего мужчины. Со слов очевидцев, мужчина утонул на озере Борже Еравнинского района, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

"Вчера спасатели БРПСС доехали до населённого пункта Хуртэй и встретились с родственниками пропавшего рыбака. После этого они прибыли на место поиска. 14 октября спасатели обследовали часть акватории озера, однако поиск результатов не дал", - добавили в ведомстве.

Работы продолжаются 15 октября.

Фото: pixabay.com
утопленники


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