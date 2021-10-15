В Бурятии на озере Борже утонул мужчина

Поиски тела результатов пока не дали



13 октября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на поиски пропавшего мужчины. Со слов очевидцев, мужчина утонул на озере Борже Еравнинского района, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



"Вчера спасатели БРПСС доехали до населённого пункта Хуртэй и встретились с родственниками пропавшего рыбака. После этого они прибыли на место поиска. 14 октября спасатели обследовали часть акватории озера, однако поиск результатов не дал", - добавили в ведомстве.



Работы продолжаются 15 октября.



Фото: pixabay.com



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